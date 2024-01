Calori: «Vi spiego uno dei motivi del rendimento altalenante della Lazio». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex difensore Alessandro Calori, ha commentato il momento della Lazio cercando di individuare la causa delle difficoltà di rendimento

PAROLE– «Uno dei motivi del rendimento altalenante della Lazio fin qui è dovuto al mancato apporto del bomber Ciro Immobile e dalla partenza di Milinkovic che non è facile da rimpiazzare. Il serbo portava più di 10 gol e di 10 assist a stagione e quei numeri in qualche modo li devi rimpiazzare, Sono arrivati molti giocatori che però è normale debbano apprendere dettami tattici e movimenti. Piano piano si stanno inserendo ma bisogna dargli tempo. Per quanto riguarda Immobile, non è facile fare a meno dei numeri di un attaccante di quel livello. Il campionato non è finito e tolte Inter, Juventus e Milan, per il quarto ed eventualmente quinto posto, è lotta aperta anche perché la Lazio non ha nulla in meno di Napoli e Roma. Per quanto riguarda il Bologna e la Fiorentina bisogna vedere se sapranno confermarsi anche nel girone di ritorno o se avranno una flessione. Ma ripeto sono convinto che la Lazio sia perfettamente in lotta per un posto Champions ».