Calisti: «Lazio-Porto? Match alla portata. Su Pedro e Luis Alberto...»

Ernesto Calisti, ex giocatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Le sue dichiarazioni

Ernesto Calisti ha raccontato le sue sensazioni in vista di Lazio-Porto ai microfoni di TMW Radio.

LAZIO-PORTO – «È sicuramente difficile non c’è più la regola del gol che vale doppio se fatto fuori casa e dunque non c’è vantaggio per la Lazio. Il Porto è forte e sa giocare a calcio. La squadra di Sarri all’andata ha giocato una bella partita nel primo tempo ma con queste squadre non puoi sbagliare dietro e la Lazio dietro prende gol spesso, basta una disattenzione e subisce la rete. Non a caso è la nona difesa del campionato. È stato comunque recuperato Immobile che darà una grande mano. Non ci sarà Zaccagni ma con Leiva e Luis Alberto se la può giocare a patto, ripeto, che dietro ci sia più attenzione: prendere gol può complicare tutto. È un match alla portata».

PEDRO – «Credo che alla fine sia giusto evitare anche perché ci sono tante partite importanti, tra cui Lazio-Napoli. È più opportuno non forzare la mano, senza correre il rischio di ricadere in altri problemi. Io ne so qualcosa tra l’altro visto che con le infiltrazioni mi si è rotto il tendine».

LUIS ALBERTO – «È chiaro, lui ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto tornare in Spagna. Farebbe comodo sempre uno come lui ma tenerlo malvolentieri non è giusto. È una pedina di qualità e tecnica ma se va via ce ne faremo una ragione».