Serie A, calendario e soste: ecco QUANDO il campionato si fermerà di nuovo. Tutti i dettagli sugli impegni dei prossimi mesi

Dopo le prime tre giornate, la Serie A si è fermata per fare spazio agli impegni delle Nazionali. La ripresa è in programma per sabato 14 settembre con Como-Bologna a dare il via al turno di campionato, mentre Lazio-Verona chiuderà la quarta giornata lunedì alle 20.45.

Ma quando ci saranno le prossime soste per le Nazionali? Saranno tre in tutto l’arco dell’anno: una a metà ottobre, una a metà novembre e l’ultima nel mese di marzo.