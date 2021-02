Calciomercato, niente Cagliari per Schone. Giulini non vola in Olanda

Le ultime sulla trattativa per il centrocampista danese, svincolato dopo l’esperienza al Genoa

Era arrivato tra l’entusiasmo dei tifosi del Genoa e i fantallenatori di tutta Italia nell’estate del 2019, ma Lasse Schone ha lasciato davvero pochi ricordi felici in Liguria. Escluso dalla lista Serie A 20/21, il danese si era allenato a parte per buona parte della stagione, per poi svincolarsi. Tuttomercatoweb aveva riportato la notizia di un interessamento del Cagliari (prossimo avversario della Lazio in campionato), con il presidente Giulini pronto a volare in Olanda a convincere il giocatore. Arrivano però smentite da fonti interne alla società: nessun viaggio ad Amsterdam, nessun blitz. Il futuro di Schone, per il momento, non sarà al Cagliari.