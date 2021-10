Calciomercato, il Milan torna su Kamara: la situazione

In caso di addio di Kessiè, il Milan prepara il piano B. I rossoneri pensano a Kamara del Lione, seguito anche dalla Lazio

La questione Kessiè si sta prolungando e il Milan inizia a pensare al prossimo calciomercato estivo: per il centrocampo, gli occhi di Maldini si sono posati su Kamara del Lione.

Il centrocampista dei francesi – che è stato nel mirino della Lazio nella passata parentesi – è in scadenza di contratto e permetterebbe così ai rossoneri di sostituire Kessiè con un parametro zero. Come spiega Tuttosport.