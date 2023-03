Calciomercato Lazio: Zielinski apre ai biancocelesti. C’è il suo gradimento

Calciomercato Lazio: Zielinski apre ai biancocelesti. C’è il gradimento del giocatore nei confronti della destinazione

Come riporta il giornalista Alfredo Pedullà in caso di mancato accordo tra il Napoli e Zielinski, il centrocampista polacco prenderebbe volentieri in considerazione il calciomercato Lazio.

Ha un eccellente rapporto con Sarri, sulla scia di quanto era stato impostato lo scorso giugno. Oggi Piotr guadagna oltre 3,5 milioni perché nel suo contratto c’è un bonus concordato a suo tempo con chi lo assiste. E per la Lazio può essere un obiettivo concreto, a maggior ragione in caso di partenza di Milinkovic-Savic, quando si entrerà nel vivo del mercato.