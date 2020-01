Calciomercato Lazio, Young abbraccia l’Inter: trattativa in chiusura

Ashley Young, esperto centrocampista del Manchester United, sarebbe a un passo dall’Inter

Ashley Young e la Lazio? Niente da fare, l’esterno dei Red Devils giocherà in Italia ma non indossando la maglia biancoceleste. Come riporta Gianlucadimarzio.com su Twitter, il centrocampista classe ’85 del Manchester United accostato al club di Lotito dalla stampa inglese, sarebbe ad un passo dall’Inter. Ecco di seguito il tweet del noto sito di calciomercato.