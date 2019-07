Calciomercato Lazio, Yazici-Lille non è ancora fatta, la Lazio rimane alla finestra

Calciomercato Lazio, ancora tutto da decidere il futuro di Yazici e i biancocelesti rimangono sul giocatore

Il futuro è tutto da decidere, Milinkovic può partire ma se non arriverà l’offerta giusta il serbo rimarrà alla Lazio. Se invece dovesse lasciare Roma i biancocelesti avrebbero trovato già il suo sostituto. Yusuf Yazici, è lui il profilo giusto: 100 presenze mettendo a segno 22 gol e 21 assist con i turchi del Trabzonspor. Come riporta il Corriere dello Sport il Lille sembrava essere ad un passo dall’accordo con il giocatore ma ora la pista sembra essersi raffreddata, la Lazio intanto rimane alla finestra in attesa di ulteriori sviluppi.