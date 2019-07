Milinkovic, Kezman sbarca a Roma: colloquio con la società per decidere il futuro del serbo

In questi giorni l’agente del giocatore e la società si incontreranno per decidere sul futuro del giocatore

Sarà lui a spostare il mercato della Lazio. In questi giorni si deciderà il futuro di Milinkovic-Savic. Come riporta il Corriere dello Sport il procuratore del Sergente Kezman è sbarcato a Roma per avere un colloquio con il presidente Lotito e il ds Tare. Il patron della Lazio è stato chiaro: 100 milioni, non saranno prese in considerazione altre offerte.

L’idea è quella di decidere il da farsi prima della partenza per Auronzo per far si che mister Inzaghi possa impostare il lavoro e soprattutto per avere il tempo, in caso di partenza del serbo, di trovare un sostituto all’altezza. I club interessati sono lo United e il Psg ma anche loro in attesa di compiere operazioni di mercato in uscita prima di pensare a formulare un’offerta congrua per Milinkovic.