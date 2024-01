Whittaker Lazio, il DS del Plymouth conferma: «Ricevuta offerta dai biancocelesti. Abbiamo deciso questa cosa»

Whittaker-Lazio, il DS del Plymouth conferma l’offerta di 10 milioni di euro del club biancoceleste: le dichiarazioni

Il DS del Plymouth, Neil David Dewsnip, ha confermato l’offerta del calciomercato Lazio per Whittaker. Le sue parole ai microfoni ufficiali del club:

PAROLE – «Ieri abbiamo ricevuto un’offerta ufficiale per Whittaker dalla Lazio. Dopo averne discusso internamente e con i rappresentanti del giocatore, l’offerta è stata respinta. Morgan è molto contento e non è in vendita».