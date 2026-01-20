Calciomercato Lazio, il punto sul reparto offensivo! La volontà del Ds Fabiani

Calciomercato Lazio, ecco le novità emerse in merito all’attacco biancoceleste. La volontà del Direttore sportivo Angelo Fabiani è limpida: cosa filtra

Novità interessanti in casa Lazio sul fronte calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, il Direttore sportivo Angelo Fabiani ha fatto chiarezza sulle operazioni in attacco, delineando una posizione chiara: senza l’uscita di uno fra Dia e Noslin, non ci saranno nuovi arrivi in quel reparto!

Fabiani chiude le porte agli attaccanti, ma cerca uscite

Il Ds Fabiani ha infatti messo il mercato in attacco in stand-by, preferendo concentrarsi sulle cessioni di Dia e Noslin, che attirano l’interesse di club esteri. Il primo è seguito con attenzione da club in Inghilterra, mentre il secondo ha attirato le attenzioni di squadre in Olanda. La Lazio non accoglierà nuovi acquisti in attacco finché non si concretizzerà almeno una partenza.

Dia e Noslin: mercato in movimento

La situazione di Dia e Noslin potrebbe sbloccarsi a breve, con la Lazio che aspetta le offerte ufficiali per i due attaccanti. Una cessione sarebbe fondamentale per sbloccare eventuali operazioni in entrata, ma al momento l’attenzione del club è rivolta alle possibili uscite, in modo da alleggerire la rosa!

