Calciomercato Lazio, voci dalla Turchia: sondato un ex attaccante di Serie A. Le ultime sulla situazione in casa biancoceleste

Tra i tanti nomi accostati al calciomercato Lazio, il portale turco Fantik, ha riportato un’indiscrezione che riguarda una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Il club biancoceleste avrebbe chiesto informazioni per Rey Manaj, attaccante classe ’97 del Sivasspor, che in questa stagione ha messo a segno ben 22 gol. Passato in Italia per il centravanti, che ha già giocato in Italia con Cremonese, Inter, Pescara, Pisa e Spezia. Il giocatore vuole lasciare la Turchia, ma il club chiede 15 milioni di euro per il trasferimento.