Calciomercato Lazio, Vitor Roque VICINO a una concorrente: «Stiamo NEGOZIANDO con il suo entourage, lui...»

Calciomercato Lazio, Vitor Roque vicino a una concorrente: l’annuncio del presidente del Real Betis sulla trattativa con il brasiliano

Intervistato dal Mundo Deportivo, il presidente del Real Betis Angel Haro ha parlato di Vitor Roque, accostato a più riprese al calciomercato Lazio.

LE PAROLE – «Vitor Roque? Il giocatore è appassionato dal nostro progetto. Non è facile, il Barcellona ha fatto un investimento importante… In attacco ci sono tre opzioni e alcune sono di dominio pubblico perché in questi giorni si sono visti dei movimenti. Stanno parlando con il suo entourage, noi siamo convinti che sia entusiasta di ciò che gli proponiamo. Stiamo negoziando per lui, così come per altre piste che sono aperte».