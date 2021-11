Calciomercato Lazio, Vavro in uscita: il piano dei biancocelesti

La Lazio lavora per cercare una nuova sistemazione a Denis Vavro. Il difensore non rientra nei piani del club biancoceleste

Denis Vavro non rientra nei piani della Lazio di Maurizio Sarri e dovrebbe andar via a gennaio. Stando a quanto riferito da La Repubblica, gli agenti del difensore biancoceleste stanno cercando una nuova sistemazione in Liga e in altri campionati.

Il giocatore dovrebbe partire e in caso di partenza potrebbe esserci un nuovo arrivo a gennaio, in difesa, per la Lazio.