Calciomercato Lazio, valutato un centrocampista del 2004: la SITUAZIONE. Gli ultimi aggiornamenti sugli obiettivi del club

La Lazio cerca di rinforzare la rosa con altri innesti. La dirigenza capitolina sta valutando alcuni profili per il ruolo di regista di centrocampo. Come riporta il Corriere dello Sport, uno dei nomi in questione è Alexsander del Fluminense, classe 2004.

Poi ci sarebbe anche Galarza centrocampista di ventidue anni del Genk, in precedenza ha vestito la maglia del Boca Juniors. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.