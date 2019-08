Calciomercato Lazio, in uscita Jorge Silva: la situazione

Calciomercato Lazio – Jorge Silva è sulla lista degli esuberi: la società cerca una squadra che possa farlo giocare di più

Calciomercato Lazio – Restano circa due settimane di duro lavoro per il d.s. Igli Tare. Il compito principale del dirigente albanese, arrivato ormai ferragosto, è riuscire a sistemare gli esuberi. Tra i vari nodi da sciogliere c’è anche quello legato al futuro di Jorge Silva, ex Primavera aggregato alla prima squadra durante il ritiro di Auronzo di Cadore. Attualmente ai box per una lesione muscolare, il giovane portoghese dovrebbe lasciare la Lazio e andare in prestito.

In stand by l’avventura alla Lazio

Jorge Silva è atterrato a Roma nel 2017 insieme ai connazionali Nani, Pedro Neto e Bruno Jordao. Ha firmato con la Lazio un contratto fino al 2022, adesso che per la Primavera è considerato un fuori quota, si cerca una sistemazione per farlo crescere e dargli la possibilità di giocare con maggiore continuità. Anche in questo caso si è attivato il procuratore Jorge Mendes, per la fortuna di Tare. Non è da escludere un’esperienza in Serie B o in Portogallo.