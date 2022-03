Calciomercato Lazio, una rivale per De Katelaere: ci pensa il Milan

Calciomercato Lazio: sulla lista dei biancocelesti ci sarebbe anche De Katelaere, ma al calciatore ci pensa anche il Milan

Il Milan ha messo gli occhi su De Ketelaere, talentino belga del Bruges che piace anche alla Lazio nel caso in cui dovesse andar via Milinkovic. Il classe 2001 è diversi anni in prima squadra e sta crescendo stagione dopo stagione.

Numeri importanti per lui e possibilità concreta di lasciare Bruges prima della scadenza del contratto fissata nel 2024. Valutazione di 30 milioni, ma i rossoneri stanno valutando l’investimento in ottica futura e potrebbe davvero valerne la pena. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.