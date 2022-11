Calciomercato Lazio, un altro club di A sulle tracce di Caputo – i dettagli

Calciomercato Lazio, un altro club di A sulle tracce di Caputo per la prossima sessione di mercato, i biancocelesti restano vigili

La pausa per il mondiale in Qatar, consente ai club di poter iniziare a muoversi sul mercato, e un nome che potrebbe far gola è quello di Caputo. Sul giocatore ci sarebbe forte l’interesse della Cremonese, e la Sampdoria lo se ne priverebbe solo per una cifra sopra i 2 milioni.

La Lazio, che già seguiva il calciatore per rinforzare il proprio attacco, resta comunque vigile sugli sviluppi.