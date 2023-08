Bonucci-Lazio, la pista si infiamma: ecco cosa manca per il via libera

Calciomercato Lazio, si accende la pista Leonardo Bonucci: per concludere l’operazione serve il via libera di Sarri

Leonardo Bonucci in uscita dalla Juventus, ma probabilmente non dalla Serie A, lì dove la Lazio sta pensando seriamente se ingaggiare o meno l’ormai ex capitano bianconero.

Come riferito da Sky Sport, manca ancora il via libera di Maurizio Sarri all’affondo per il difensore, che sarebbe sicuramente un rinforzo d’esperienza per una difesa che dovrà affrontare la Champions il prossimo anno.