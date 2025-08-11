Calciomercato Lazio, Trabalza vicino al Guidonia: operazione in uscita in fase di chiusura

Calciomercato Lazio, un giovane biancoceleste è in uscita dal Club: Ecco quale sarà la prossima squadra di Trabalz

Nuovo movimento in uscita per il settore giovanile della Lazio. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il terzino sinistro Alessandro Trabalza, classe 2008, è a un passo dal trasferimento al Guidonia, formazione che milita in Serie C. L’operazione è in fase avanzata e, salvo sorprese, dovrebbe essere definita a breve con la firma su un contratto annuale, valido fino al 30 giugno 2026.

Il giovane calciatore, cresciuto nel vivaio biancoceleste, è considerato uno dei prospetti più interessanti del reparto difensivo della Primavera. La scelta di approdare in una squadra professionistica di terza serie rappresenta un passo importante per la sua crescita, con la possibilità di confrontarsi con un calcio più fisico e tatticamente impegnativo rispetto ai campionati giovanili.

Dal punto di vista tecnico, Trabalza si distingue per buona corsa, capacità di copertura e predisposizione all’anticipo. Pur avendo ancora margini di miglioramento, il suo profilo è stato ritenuto adatto dal Guidonia per rinforzare la corsia sinistra in vista della prossima stagione.

La Lazio, da parte sua, avrebbe scelto la formula del prestito annuale per garantire al ragazzo continuità di impiego senza rinunciare alla possibilità di reintegrarlo in futuro. Non si tratta quindi di una cessione definitiva, ma di un’operazione strategica per accumulare esperienza.

Fonti vicine all’operazione confermano che i contatti tra le due società sono stati frequenti negli ultimi giorni e che la fumata bianca potrebbe arrivare a brevissimo. L’obiettivo è permettere al giocatore di inserirsi già durante la preparazione e di essere disponibile fin dalle prime giornate di campionato.

L’operazione Trabalza–Guidonia rientra nella politica della Lazio di valorizzare i propri giovani talenti attraverso esperienze mirate in categorie competitive. In passato, diversi prospetti cresciuti a Formello hanno seguito percorsi simili, trovando spazio e responsabilità in realtà di Serie C per poi fare ritorno in prima squadra o salire di categoria.

Se tutto procederà come previsto, la firma e l’annuncio ufficiale potrebbero arrivare già entro la settimana, rendendo questa una delle prime operazioni di uscita minori ma strategiche del calciomercato estivo biancoceleste.