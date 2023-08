Calciomercato Lazio, Torreira pronto a ritornare in campo? Le parole del tecnico del Galatasaray sulle sue condizioni. I dettagli

Il Galatasaray disputerà oggi i preliminari di Champions, scenderà in campo contro lo Zalgiris. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match, il tecnico Buruk si è soffermato anche su Lucas Torreira e sulle sue condizioni fisiche. Il giocatore accostato anche alla Lazio è reduce da un infortunio al ginocchio che l’ha tenuto lontano dal campo per un po’. Le parole del tecnico:

PAROLE– «Torreira si proverà all’inizio dell’allenamento. Decideremo in base a come sta. Non si è allenato per molto tempo. Inizierà gradualmente con noi, vedremo le sue condizioni »