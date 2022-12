Calciomercato Lazio, il terzino arriva a giugno? La situazione

Il terzino sinistro è sempre un obiettivo della Lazio, ma l’acquisto potrebbe essere perfezionato solo in estate

Il terzino sinistro è sempre un obiettivo della Lazio, ma l’acquisto potrebbe essere perfezionato solo in estate.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, a novembre sarebbe stato pianificato l’acquisto di un giovane, ma ora non ci sarebbero le condizioni economiche, viste le problematiche legate all’indice di liquidità. In pole comunque ci sarebbe sempre Pellegrini, una pista viva per giugno.