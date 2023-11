Insigne-Lazio, la tentazione: doppio sponsor nello spogliatoio. Arriva a queste condizioni

Insigne-Lazio, in casa biancoceleste Sarri e Immobile sono i due principali sponsor dell’esterno: arriva a queste condizioni

Una delle tentazioni per il calciomercato Lazio di gennaio è rappresentata da Lorenzo Insigne. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, l’esterno del Toronto vuole tornare in Italia e si è offerto al club biancoceleste nel quale può vantare due sponsor d’eccezione: Sarri e Immobile.

Tuttavia, in virtù di un contratto fino al 2026 da 7.5 milioni di euro, l’operazione sarà possibile solo se il Toronto concederà lo svincolo al ragazzo (se non a gennaio, a giugno) e se Insigne si accontenterà di uno stipendio umano. I contatti sono in corso.