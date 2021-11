Calciomercato Lazio, Tare, Sarri e Lotito progettano il futuro: gli obiettivi

Calciomercato Lazio, Tare, Lotito e Sarri stanno già pianificando non solo il mercato di gennaio ma anche quello estivo: tutti gli obiettivi

La Lazio continua a progettare il proprio futuro. Come riportato dalle edizioni odierne de Il Corriere dello Sport e Il Messaggero, Lotito, Tare e Sarri hanno cominciato stilare la lista di obiettivi non solo per l’imminente mercato di gennaio ma anche per quello estivo. Per quanto riguarda la sessione di mercato invernale, le richieste del tecnico sono chiare: un vice Immobile (Botheim in pole) e un terzino sinistro (sta prendendo forma la suggestione Marcos Alonso). Si cercheranno perlopiù giocatori in prestito con diritto di riscatto anche perchè sarà necessario sfoltire la rosa dai molti esuberi (Vavro, Jony e Lukaku su tutti).

Per quanto riguarda il mercato estivo invece, quando la società dovrà effettivamente dotare Sarri di uomini più funzionali al suo gioco, gli obiettivi sono un portiere (che il tecnico vorrebbe già a gennaio ma al momento non sussistono le condizioni), un regista davanti alla difesa visto che Leiva è in scadenza di contratto e il solo Cataldi non può certamente bastare, un paio di centrali difensivi e un altro centrocampista più rapido dei vari Luis Alberto, Basic e Milinkovic-Savic, possibile pezzo pregiato da sacrificare in uscita. I lavori sono in corso: Sarri ha bisogno di nuovi uomini per plasmare la sua creatura.