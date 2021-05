Calciomercato Lazio, Tare punta Maksimovic e Kempf

Calciomercato Lazio, nel mirino del ds Igli Tare ci sarebbero Maksimovic del Napoli e Kempf dello Stoccarda. I dettagli

La Lazio è concentrata sulla corsa alla Champions, ma lavora a fari spenti sulla prossima stagione. Il reparto maggiormente da ritoccare è quello difensivo, che quest’anno nei mesi di febbraio e marzo è stato spesso sotto accusa per la scarsa solidità. L’arrivo di Hoedt non ha garantito la copertura necessaria, così in casa biancoceleste si guarda alle situazioni vantaggiose che possono venir fuori in estate.

Secondo Il Tempo, Tare avrebbe messo gli occhi su Maksimovic, in scadenza a giugno con il Napoli. La novità riguarda Marc Oliver Kempf, tedesco in forza allo Stoccarda seguito dal ds dal 2017 quando vinse gli europei under-21 da protagonista con la Germania. Il suo contratto scade nel 2022 e il rapporto con il club tedesco sarebbe deteriorato. Il colpo a effetto però, sarà in attacco. In caso di Champions League infatti, potrebbe arrivare Juan Mata, in scadenza con il Manchester United.