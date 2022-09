Calciomercato Lazio, Tare lavora alle uscite: la situazione

Calciomercato Lazio, Tare al lavoro per piazzare gli esuberi in questo ultimo giorno di trattative: tutti i dettagli

L’ultimo giorno di mercato (chiusura oggi alle 20) potrebbe riservare sorprese in uscita per la Lazio. Tare cercherà in tutti i modi di piazzare i cosiddetti esuberi tra cui un pò a sorpresa figura anche Kamenovic.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Kezman, agente del ragazzo, si sarebbe convinto a valutare la possibilità di un prestito secco all’estero per permettere al ragazzo di giocare con continuità. Resta in sospeso la situazione legata ad Akpa Akpro mentre Durmisi potrebbe raggiungere il Leganes in Spagna. Djavan Anderson, rientrato dal prestito col Pec Zwolle, oggi dovrebbe approdare all’Oxford United in League One. Duello Siena-Francavilla per Bertini.