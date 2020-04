Calciomercato Lazio, Tare torna sul vecchio pallino Ejuke dell’Heerenveen

Calciomercato Lazio, torna a farsi vivo l’interesse dei biancocelesti per il nigeriano classe ’98 Ejuke

Vecchi pallini del ds Tare che tornano in auge in vista del mercato per costruire la Lazio della prossima stagione. Si tratta di Chidera Ejuke, nigeriano classe 1998 in forze agli olandesi dell’Heerenveen.

Come riporta il Corriere dello Sport il calciatore piaceva già lo scorso anno alla società biancoceleste, poi il campionato in Olanda con 9 reti in 25 gare. La valutazione del suo cartellino si aggira attorno ai 5 milioni.