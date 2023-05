Calciomercato Lazio, Sarri stregato da tre giovani: i nomi

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri ha messo gli occhi su tre giovani talenti italiani segnalandoli a Lotito: ecco i nomi

Il prossimo calciomercato Lazio passerà anche da uno svecchiamento ulteriore della rosa proseguendo nel lavoro iniziato la scorsa estate.

Come riporta Il Messaggero, in questo senso sono tre i giovani talenti che hanno stregato Sarri: Fazzini, Guerino e Fabbian, mezzala dell’Inter in prestito alla Reggina. Il tecnico ha fatto i loro nomi a Lotito e spera di averne a disposizione almeno uno nella prossima stagione.