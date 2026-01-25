Calciomercato Lazio, aleggia un interesse per un giovane mediano della Premier! Cosa filtra

Calciomercato Lazio, nel taccuino della dirigenza biancoceleste figura un nuovo nome! Il focus è sul centrocampo: cosa emerge

Il mercato invernale entra nelle sue fasi finali e la Lazio non perde tempo. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, il club biancoceleste ha puntato gli occhi sulla Premier League per rinforzare il centrocampo. Il nome sul taccuino della è quello di Tim Iroegbunam, centrocampista centrale di proprietà dell’Everton.

Lazio, Tim Iroegbunam nel mirino: un centrocampista fisico e dinamico

Tim Iroegbunam, classe 2003, ha iniziato a farsi notare in questa stagione, collezionando 17 presenze con l’Everton. Il centrocampista ha mostrato ottime qualità fisiche, in particolare nella corsa, e una buona capacità di inserirsi nei ritmi di gioco, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per Maurizio Sarri. La Lazio potrebbe vederlo come un rinforzo ideale per aggiungere dinamismo e intensità alla propria mediana.

Calciomercato Lazio, la sfida per Iroegbunam: una trattativa difficile?

Il profilo di Iroegbunam non è un mistero: oltre a Lazio, anche altri club europei potrebbero essere interessati al giovane centrocampista. Nonostante l’interesse, l’Everton potrebbe non voler cedere facilmente il proprio talento, ma la Lazio è pronta a fare un tentativo concreto per portarlo nella Capitale.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma i contatti potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni. In attesa di sviluppi, la Lazio osserva attentamente la situazione di Iroegbunam, valutando l’opportunità di completare il proprio centrocampo con un giovane di talento proveniente dalla Premier League.

