Calciomercato Lazio, Berisha per arrivare Szoboszlai

Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, potrebbe ereditare il ruolo di Milinkovic. Il classe 2000 è un mix di talento e tecnica

Milinkovic è ancora un giocatore della Lazio. Vedere il serbo con la maglia biancoceleste per un’altra stagione è il sogno di tutti, mister e tifosi. Il mercato, però, non fa sconti e la dirigenza sa che davanti ad un’offerta concreta e milionaria non potrà dire un’altra volta «No, grazie». Cercare un possibile sostituto è così una delle cose da fare nella lista di Tare e Dominik Szoboszlai sembra il candidato ideale. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il giocatore è un classe 2000, giovane talento del calcio ungherese ed attualmente in forza al Salisburgo. Alla sua fisicità importante (è alto 1,85m) sa unire la tecnica e il suo raggio di azione spazia dalla mediana fino alla trequarti. Piede disciplinato; i suoi passaggi sono sempre puliti e letali, oltre all’innata confidenza che ha con la porta: il Guardian lo ha inserito nella lista dei 60 giocatori più promettenti.

Nella squadra austriaca veste la maglia numero 14, quella lasciata in eredità da Berisha. E proprio il centrocampista della Lazio potrebbe essere la chiave per sbloccare l’affare. Su Dominik si è infatti già scatenata la concorrenza, ma i capitolini potrebbero utilizzare il cartellino del kosovaro per scavalcare le pretendenti. L’annata a Roma non ha portato i frutti sperati, complice una lunga serie di infortuni che hanno costretto Valon a seguire i compagni da bordo campo, tornare in Austria sarebbe cosa gradita.

Sempre secondo il quotidiano, Szoboszalai ha già visitato Formello, un giro dell’impianto per capire che la Lazio può essere il definitivo trampolino di lancio per la sua carriera. Il suo arrivo a Roma, inoltre, non è strettamente legato al futuro di Milinkovic: la scoietà biancoceleste potrebbe tentare il colpaccio nonostante la permanenza del serbo ed aggiungere un gioiellino alla vetrina di Inzaghi.