Rebus Milinkovic, la Lazio alla ricerca di un sostituto: Inzaghi indica Gagliardini

La Lazio pensa ad un eventuale sostituto di Milinkovic: Inzaghi indica Gagliardini e Tare verifica la fattibilità dell’operazione

Accontentato Inzaghi con Lazzari, ed in attesa di definire gli acquisti di Jony e Vavro, la Lazio comincia a muoversi per sistemare il centrocampo. Scontato dire che tutto ruota attorno a un nome, quello di Milinkovic-Savic. Le dichiarazioni del ds Tare hanno fatto comprendere la volontà della società di non privarsi di uno dei propri gioielli, ma tutto cambierebbe nel caso arrivasse una proposta indecente. Il serbo, poi, continua ad essere l’oggetto del desiderio del Psg, con il quale la Lazio ha avuto qualche contatto. Il presidente Lotito chiede 100 milioni e può scendere a 80, difficilmente si farà convincere da una cifra inferiore. La dirigenza, in accordo con l’allenatore, sta pensando all’eventuale sostituto del serbo, mossa inevitabile per non farsi trovare impreparati.

GAGLIARDINI – Se Yazici pare essere l’indiziato numero uno per fare le veci del Sergente, nelle ultime ore è spuntato il nome di Roberto Gagliardini, classe ’94, all’Inter da gennaio 2017. Lo ha indicato lo stesso Inzaghi e, scrive il Corriere della Sera, ci sono alcuni aspetti che hanno convinto anche il diesse: l’ingaggio, l’età, la fisicità, le doti mostrate seppur con poca continuità. Sul piano atletico, il giocatore garantirebbe al centrocampo i muscoli ed i centimetri persi con l’eventuale cessione di Savic. In tutti i casi, sembra altrettanto plausibile che arrivi un calciatore con le stesse caratteristiche del serbo.