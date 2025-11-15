Calciomercato Lazio, summit tra Sarri e Lotito per quanto riguarda la situazione di gennaio. La situazione

Calciomercato Lazio, summit tra Sarri e Lotito: tre rinforzi per gennaio. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra ufficialmente nel vivo. Nella giornata di ieri, a Formello, si è svolto un summit tra il tecnico Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito, con la partecipazione del direttore sportivo Igli Tare. L’incontro ha avuto come tema principale la programmazione delle mosse di mercato in vista della sessione invernale di gennaio. Secondo quanto riportato da diverse fonti, Sarri ha presentato le sue richieste, indicando tre reparti da rinforzare: il terzino, la mezzala e l’esterno offensivo.

Per il ruolo di esterno, il nome più caldo resta quello di Lorenzo Insigne, attualmente svincolato. L’attaccante ex Napoli rappresenta una soluzione ideale per Sarri, capace di dare qualità, esperienza e inventiva al reparto offensivo. La Lazio sta monitorando attentamente la situazione contrattuale e potrebbe accelerare nei prossimi giorni per chiudere l’accordo, cercando di convincere il giocatore a sposare il progetto biancoceleste.

In difesa, invece, le opzioni principali per il mercato della Lazio sono due. Il primo è Martin, in forza al Genoa e in scadenza di contratto, mentre il secondo è il giovane Kike Salas, classe 2002 del Siviglia. Entrambi i profili rispondono alle caratteristiche richieste da Sarri: affidabilità, spinta sulla fascia e capacità di integrarsi rapidamente nel sistema di gioco della squadra capitolina. La dirigenza della Lazio valuterà attentamente entrambe le soluzioni, considerando anche costi e tempistiche per la conclusione dell’operazione.

Situazione più complessa a centrocampo, dove il nome indicato inizialmente era quello di Nemanja Ilic del Torino. Purtroppo, il giocatore si è infortunato durante la sosta delle nazionali, lasciando la Lazio senza un obiettivo chiaro in quella zona del campo. Il tecnico Sarri dovrà quindi valutare alternative valide per completare il reparto, senza compromettere il piano tattico già definito.

Il summit di mercato conferma l’intenzione della società di rispondere alle richieste di Sarri con acquisti mirati, evitando operazioni affrettate o dispendiose. La sessione invernale del Calciomercato Lazio sarà dunque fondamentale per rinforzare la rosa e dare al tecnico gli strumenti per competere sia in Serie A sia nelle competizioni europee. Con tre pedine chiave da inserire – terzino, mezzala ed esterno – la Lazio punta a rendere la squadra più competitiva e pronta a raggiungere gli obiettivi stagionali, mantenendo un equilibrio tra qualità tecnica e sostenibilità economica.

