Calciomercato Lazio: suggestione Romulo per gennaio. I dettagli

Calciomercato Lazio: il club biancoceleste starebbe pensando a Romulo come rinforzo per il mercato di gennaio. I dettagli

Un’idea, per lui perfino una suggestione. La Lazio ha bisogno di rinforzare le corsie. Numericamente i giocatori a disposizione di Inzaghi sono solo quattro (Lazzari, Marusic, Fares e Djavan Anderson), ma il tecnico ne tiene in considerazione solo tre. Serve almeno un’altra freccia all’arco dell’allenatore e questa potrebbe essere proprio Romulo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’italo-brasiliano non gioca una partita da giugno, ma alla Lazio fece bene e nello spogliatoio ha lasciato un buon ricordo. Oggi Lulic tornerà ad allenarsi. Nei prossimi giorni si valuteranno i progressi della caviglia sinistra, operata due volte nell’ultimo anno. La speranza è che non si gonfi più come successo anche nelle scorse settimane dopo che il capitano era tornato ad allenarsi con i compagni (aveva anche partecipato a una partitella in famiglia). In caso contrario però la Lazio dovrà muoversi sul mercato. Romulo con la Lazio ha vinto la Coppa Italia del 2019, unico trofeo della sua carriera eccezion fatta per lo scudetto conquistato con la Juventus nel 2015.