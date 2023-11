Calciomercato Lazio, subito un centrale con Casale ancora ai box: spunta quel nome per il reparto difensivo biancoceleste

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio starebbe iniziando a pensare a dei movimenti di mercato in entrata per il reparto difensivo, visto i recenti problemi fisici di Casale e l’idea di trovare un sostituto per Gila.

Il quotidiano romano fa il nome di Nicolas Valentini, 22 anni, difensore del Boca Juniors, in scadenza nel dicembre 2024, ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro. Sul prezzo si può trattare e basterebbero 6-7 milioni per anticipare la concorrenza.