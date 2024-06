Calciomercato Lazio, Fiore SICURO: «Baroni BRAVISSIMO allenatore! QUESTO giocatore mancherà molto»

Calciomercato Lazio, Stefano Fiore, ex centrocampista biancoceleste, ha commentato il momento della squadra allenata da Baroni

Intervistato da ElleRadio, Stefano Fiore ha parlato del calciomercato Lazio e non solo:

PAROLE – «Ritengo Baroni un bravissimo allenatore, questa sarà la sua prima grande possibilità. Nel panorama degli allenatori rimasti, e soprattutto possibili, credo che sia stata un’ottima scelta. Bisogna fargli un plauso per quello che ha fatto a Verona. Castellanos e Isaksen? Hanno entrambi buone qualità e dopo l’anno di adattamento possono tornare utili, soprattutto Castellanos. Caratterialmente mi sembra più pronto. Isaksen ha bisogno di sentirsi coccolato mentre il Taty ha più garra. Stengs mi piace tanto e il Feyenoord da qualche anno sforna talenti, senza Luis Alberto la Lazio perde tanto e serve un giocatore tecnico lì in mezzo anche se hanno caratteristiche diverse. Lo spagnolo ha scritto pagine importanti, anche l’anno scorso ha fatto vedere belle cose nonostante tutto. La sua assenza è pesata ma quando uno va via non bisogna rimpiangere. Non sarà semplice trovare giocatori simili ma si può sopperire all’assenza di chiunque. Io nel 4231 di Baroni giocherei dietro la punta, sulle fasce non mi ci vedere proprio (ride, ndr). Dia, Noslin e Tchaouna? Dia mi sembra il più bravo ma ha qualche difetto, ha fatto parlare di sé soprattutto per vicende extracampo. Sono tutti e tre comunque interessanti».