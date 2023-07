Calciomercato Lazio, stallo per Torreira: un aspetto non convince Sarri e Lotito

Calciomercato Lazio, Torreira resta in stallo: le condizioni fisiche del calciatore non convincono Sarri e Lotito. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, la pista che porta a Lucas Torreira resta in stallo per il calciomercato Lazio.

I 15 milioni di euro senza bonus richiesti dal Galatasaray appaiono eccessivi per Sarri e Lotito al netto dell’infortunio al ginocchio del ragazzo: per questo il club biancoceleste, prima di affondare, vuole convincere Cairo a privarsi di Ricci.