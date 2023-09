Calciomercato Lazio, sorpresa Ricci: può lasciare il Torino a gennaio. Le ultimissime. Due big sono già su di lui

Secondo quanto riporta La Repubblica, Samuele Ricci, classe 2001, tanto voluto dalla Lazio nella sessione stiva di mercato, è in trattativa con il Torino per il rinnovo. Il patron granata, Urbano Cairo, gli ha promesso un adeguamento del contratto a 1,5 milioni di euro annui, ma il suo futuro sarebbe ancora da definire. Ad approfittare di questa fase incertezza potrebbero essere due big della Serie A.

La prima è il Napoli. La dirigenza stima molti il regista, già in estate ci sarebbero stati dei segnali di gradimento, ma mai approfonditi a causa della situazione legata a Diego Demme. A rappresentare un ulteriore minaccia per il Napoli sarebbe anche l’interesse della Juventus. I bianconeri, in queste settimane avrebbero chiesto informazioni sul calciatore. Per il momento però non si sono spinti oltre.