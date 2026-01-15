Calciomercato Lazio, ecco come si presenta la situazione sugli esterni! Cosa emerge

Calciomercato Lazio, la dirigenza lavora al meglio al fine di garantire un futuro roseo! La situazione sugli esterni biancocelesti: il punto

Il calciomercato Lazio entra nel vivo anche sul fronte delle corsie esterne, dove la dirigenza biancoceleste è chiamata a prendere decisioni strategiche in vista del presente e del futuro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il tema terzini è uno dei più delicati sul tavolo di Claudio Lotito e Angelo Fabiani, con scelte che coinvolgono direttamente l’allenatore Maurizio Sarri.

La prima certezza riguarda Marusic, esterno che ha recentemente rinnovato il proprio contratto. Una decisione tutt’altro che scontata, maturata soprattutto su input diretto di Sarri, che ha ritenuto indispensabile la sua conferma all’interno del progetto tecnico.

Calciomercato Lazio, Marusic rinnova: scelta tecnica di Sarri

La società, inizialmente, non era orientata a rinnovare Marusic. In estate, infatti, si stavano valutando diversi profili per sostituirlo, nell’ambito di un restyling delle fasce che era già stato pianificato. A cambiare le carte in tavola è stato Sarri, che ha chiesto esplicitamente la permanenza dell’esterno, considerandolo una garanzia per equilibrio tattico ed esperienza. Il rinnovo di Marusic rappresenta quindi una chiara vittoria dell’area tecnica, ma apre inevitabilmente nuove riflessioni sugli altri interpreti del ruolo.

Calciomercato Lazio, Lazzari da riconsiderare: il precedente Sassuolo

Tra i nomi sotto osservazione c’è Lazzari, in scadenza di contratto nel 2027. La sua posizione è ora da riconsiderare attentamente. A fine agosto, come ricorda il quotidiano, quest’ultimo era stato molto vicino al Sassuolo, avendo già dato il proprio ok a un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

La Lazio, però, non poté completare l’operazione a causa del blocco del mercato, che avrebbe impedito di rimpiazzarlo. Il club neroverde ha effettuato un nuovo sondaggio anche a inizio gennaio, segno che l’interesse non si è mai spento.

Calciomercato Lazio, Tavares in uscita e Pedraza primo rinforzo

Sul versante sinistro, la situazione resta fluida. Tavares è considerato in uscita, se non nell’immediato, quantomeno nella prossima finestra estiva. Parallelamente, la Lazio ha già individuato il primo rinforzo: Pedraza, destinato a entrare nella rotazione dei terzini. Da monitorare anche la posizione di Hysaj, in scadenza di contratto, che potrebbe salutare senza rinnovo.

Calciomercato Lazio, quanti esterni resteranno?

Attualmente, la Lazio conta cinque esterni in rosa – Marusic, Lazzari, Pellegrini, Tavares e Hysaj – a cui si aggiungerà Pedraza. L’obiettivo della società è ridurre il numero a quattro, se non addirittura a tre in caso di partenza di Lazzari.

