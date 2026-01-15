Rayan Lazio, la dirigenza non perde di vista il giocatore brasiliano! Le ultime

Rayan Lazio, il club biancoceleste lavora sodo nella corrente finestra invernale di mercato! Occhi sul talento brasiliano: il punto della situazione

Il lavoro della dirigenza della Lazio si concentra in modo particolare sul centrocampo e sui profili offensivi di prospettiva. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Claudio Lotito e Fabiani continuano a monitorare con attenzione anche la pista che porta a Rayan, giovane talento brasiliano classe 2006 di proprietà del Vasco da Gama.

Un’operazione complicatissima, quasi un sogno proibito, ma che la Lazio non ha mai del tutto accantonato. Il motivo è semplice: Rayan è considerato un vero e proprio crack del calcio sudamericano, già seguito da diversi top club europei.

Calciomercato Lazio, valutazione fuori portata: il no del Vasco da Gama

La richiesta del club brasiliano è chiarissima e non lascia grandi margini di manovra. Il Vasco da Gama valuta Rayan non meno di 50 milioni di euro, una cifra definita “da fantacalcio” e lontanissima dai parametri economici biancocelesti. Una valutazione che riflette sia il potenziale del giocatore sia l’interesse crescente dei grandi club del continente. La Lazio, consapevole delle difficoltà, ha comunque provato a intavolare un dialogo, senza però riuscire a scalfire le certezze dei brasiliani.

Calciomercato Lazio, la proposta di Lotito e il ruolo di Amarildo

Come riferisce il quotidiano, Lotito ha tentato una strada alternativa, mettendo sul tavolo un’offerta pari a circa la metà della valutazione, accompagnata dal 50% sulla futura rivendita del giocatore. Una formula creativa, ma che non ha convinto il Vasco, fermo sul proprio no.

Il nome di Rayan era stato segnalato alla Lazio da Amarildo, ex attaccante biancoceleste, che conosce bene il mercato brasiliano e le sue dinamiche. Un dettaglio che testimonia come l’interesse non sia stato superficiale, ma frutto di valutazioni approfondite.

Calciomercato Lazio, missione difficile ma non archiviata

Dal punto di vista tecnico, Rayan rappresenterebbe un profilo ideale: può giocare in tutti i ruoli offensivi del 4-3-3, garantendo duttilità, qualità e imprevedibilità. Il classe 2006 sogna il grande salto in Europa a 20 anni, ma al momento l’operazione appare una missione quasi impossibile. Nonostante ciò, la Lazio non esclude di riprovare qualora le condizioni dovessero cambiare.

