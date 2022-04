Calciomercato Lazio: non solo Provedel, per il ruolo di secondo portiere c’è anche Sirigu

Nell’estate in cui tanto cambierà in casa Lazio, anche i pali biancocelesti vedranno nuovi protagonisti. Stando a quanto riportato da Tuttosport, se per Strakosha rimane una speranza per il rinnovo, l’addio di Reina sembra vicino e, per il ruolo di secondo, spunta anche il nome di Sirigu. Il 35enne potrebbe arrivare soprattutto se il Genoa dovesse retrocedere in Serie B.

Provedel – in scadenza con lo Spezia – resta un altro candidato.