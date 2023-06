Calciomercato Lazio, Simeone: l’argentino ha deciso il suo futuro

Calciomercato Lazio, l’attaccante figlio d’arte obiettivo della squadra biancoceleste vuole restare a Napoli e giocarsi le sue chance

Archiviato il campionato, la Lazio è a lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione e il reparto dove il club sta puntando è quello offensivo, in particolare sul vice Immobile. Secondo quanto viene riportato da la Repubblica, l’obiettivo dei biancocelesti per il ruolo di vice del giocatore napoletano è Simeone, ma l’attaccante del Napoli vuole rimanere in Campania, ponendosi come obiettivo quello di ritagliarsi uno spazio maggiore