Calciomercato Lazio, si riaccende la pista Simeone: cosa succede. Le ultimissime in vista del mercato estivo

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il proprio attacco, cedendo Giovanni Raspadori – riscattato per 26 milioni di euro dal Sassuolo un anno fa e cedibile a 20 – e Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è stato visionato dalla Lazio, che punta sul suo passato con Tudor al Verona e a caccia di un potenziale sostituto di Immobile qualora il capitano dovesse lasciare la squadra. In tal senso, a mettere in discesa la strada per i biancocelesti, potrebbe essere la stessa società campana.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe messo nel mirino l’attaccante del Girona: Artem Dovbyk. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra raggiungibile per il club partenopeo. Nel caso in cui Dovbyk dovesse trasferirsi alla corte di De Laurentiis, allora a quel punto liberarsi di Simeone diverrebbe molto più semplice e consentirebbe ai partenopei di rientrare anche della spesa effettuata.