Calciomercato Lazio, si lavora in ottica centrocampo: è lui il nuovo nome dalla Germania. Le ultime in casa biancoceleste

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe al lavoro per portare a Sarri qualche rinforzo in mediana, con molti profili seguiti a centrocampo.

Il quotidiano fa il nome di Florian Neuhaus, centrocampista classe 97 del Borussia Mönchengladbach. Lotito studia il colpo: prestito con obbligo di riscatto tra i 12 e 15 milioni di euro per superare la concorrenza di Napoli e Siviglia.