Calciomercato Lazio, si complica la pista Retegui: doppio sorpasso? Il Presidente Lotito si era mosso per il giocatore ma ora altri due club se lo contendono

Secondo quanto riporta Il Messaggero il Presidente Lotito si era già mosso in precedenza per portare Retegui alla Lazio, ma ora dopo l’exploit in Nazionale il giocatore italo-argentino costa almeno 15 milione e due grossi club come Inter e Eintracht se lo contenderebbero sorpassando il patron capitolino.