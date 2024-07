Calciomercato Lazio, settimana DECISIVA per Laurienté. SI’ del giocatore: COSA manca per chiudere

Calciomercato Lazio, è la settimana decisiva per l’arrivo in biancoceleste di Laurienté: ecco cosa manca per chiudere

Come svelato da Alfredo Pedullà, è questa la settimana decisiva per il calciomercato Lazio per chiudere l’affare Laurienté. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, manca ora solamente quello tra le due società.

Distanza tra le parti di 4/5 milioni di euro, bonus compresi, ma i prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi per assottigliare ulteriormente le distanze con il Sassuolo e arrivare alla tanto attesa fumata bianca.