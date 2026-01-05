Calciomercato Lazio, contatti avviati con il Torino! Presunto scambio di portieri: le ultime

Calciomercato Lazio, nuova novità in casa biancoceleste! La sessione invernale si fa interessante. Sullo sfondo scambio di portieri con i granata: le ultime

In casa Lazio il momento è particolarmente delicato, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni legate al reparto dei portieri! Proprio nelle ultime ore è emersa una notizia destinata a far discutere, lanciata da Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo X: il Torino avrebbe avviato i primi contatti con la Lazio per un possibile scambio tra Christos Mandas e Franco Israel.

Calciomercato Lazio, contatti avviati con il Torino per i portieri

I due club avrebbero iniziato a confrontarsi su un’operazione che coinvolgerebbe direttamente i rispettivi numeri uno di prospettiva. Una trattativa ancora in fase embrionale, ma che testimonia come il mercato biancoceleste stia esplorando soluzioni alternative anche in ruoli considerati, fino a poco tempo fa, ben coperti.

La Lazio, infatti, sta valutando attentamente la crescita di Mandas, portiere greco classe 2001 arrivato come investimento per il futuro e progressivamente inserito nelle rotazioni. Il Torino, dal canto suo, guarda con interesse a un profilo giovane ma già abituato al contesto della Serie A.

Calciomercato Lazio, strategie e riflessioni in corso

L’ipotesi di uno scambio diretto rappresenta una soluzione che permetterebbe a entrambe le società di riorganizzare il reparto senza esborsi economici immediati, aspetto tutt’altro che secondario in questa fase della stagione. Il calciomercato Lazio, infatti, non riguarda solo gli innesti offensivi o di centrocampo, ma anche una gestione oculata delle risorse già presenti in rosa.

Al momento non risultano accordi definiti, né valutazioni economiche ufficiali, ma il semplice avvio dei contatti conferma come l’asse Lazio-Torino possa diventare caldo nei prossimi giorni. La sensazione è che molto dipenderà dalle riflessioni tecniche dello staff e dalle opportunità che il mercato offrirà da qui alla chiusura della finestra invernale!

