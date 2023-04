Calciomercato Lazio, in estate riparte la caccia al vice Immobile: Sarri impazzisce per lui. Resta il preferito dal tecnico

In estate il calciomercato Lazio si metterà al lavoro per regalare a Maurizio Sarri un vice Immobile, e questa volta per davvero.

Il preferito dal tecnico biancoceleste resta Rafa Silva del Benfica, già 12 gol e 9 assist in stagione. Le alternative sono varie ma appartengono più a Tare e Lotito.