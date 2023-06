Calciomercato Lazio: la telefonata di Sarri non è servita. Obiettivo perso

Calciomercato Lazio, Arek Milik è ormai un obiettivo sfumato: nonostante la telefonata di Sarri il polacco ha scelto la Juve

Si allontana in maniera praticamente definitiva un obiettivo del calciomercato Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, Arek Milik, nonostante la telefonata di Sarri per cercare di convincerlo allo sbarco a Formello, ha deciso di sposare nuovamente il progetto Juve.

I bianconeri stanno infatti chiudendo la trattativa con il Marsiglia a titolo definitivo sulla base di 7 milioni di euro circa.