Calciomercato Lazio, per il centrocampo Sarri ha in mente due profili

In casa Lazio si penserebbe molto al centrocampo e Sarri avrebbe in mente due profili nel caso di addio di Milinkovic.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste vorrebbe Loftus-Cheek, ma il Chelsea difficilmente, dopo che Tuchel l’ha rilanciato, lo cederebbe. Occhio dunque a Ilic, nome caldo di questi giorni. Il Verona chiederebbe 18 milioni, cifra alta per le casse della Lazio. E in più ci sarebbe da tenere conto della concorrenza dell’Atalanta. Insomma, non si può escludere qualche mister X in caso di addio di SMS.