Calciomercato Lazio, clamoroso Sarri: ha chiesto a Lotito di bloccare una firma che il club biancoceleste stava per chiudere

Come riportato dal Corriere dello Sport Maurizio Sarri non vede l’ora di tagliare il traguardo Champions con la Lazio. Aspetta l’incontro con Lotito per pianificare la prossima stagione. Ha persino stoppato (o rallentato) la firma di Uribe, centrocampista del Porto in scadenza di con- tratto, perché non avrebbe senso prenderlo senza conoscere il destino di Milinkovic e sapere se Luis Alberto resterà o cercherà di nuovo il trasferimento in Spagna.

Chiede acquisti mirati in base alle necessità e caratteristiche complementari, così ha suggerito di congelare le manovre in attesa di tagliare il traguardo, poi comincerà a ragionare di futuro e di calciomercato Lazio. Meglio non ripetere il caso di Marcos Antonio, preso al posto di Leiva e confidando nell’arrivo, in seguito sfumato, di Ilic.